Juve - De Ligt, cambia tutto: il nuovo scenario scatena il putiferio (Di sabato 9 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport rende conto del nuovo scenario, imprevedibile fino a qualche giorno fa: "La Juve va oltre le ricche offerte per Mathijs de Ligt e chiede al difensore olandese di avere ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 9 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport rende conto del, imprevedibile fino a qualche giorno fa: "Lava oltre le ricche offerte per Mathijs dee chiede al difensore olandese di avere ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Calciomercato Juve, per De Ligt il bayern rilancia fino a 90 milioni - forumJuventus : (Gds) 'Situazione De Ligt: la Juve non molla l'olandese senza il sostituto.Bianconeri pronti a presentare una nuova… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? Juve Show, anche Pogba a Torino. Ora si passa a De Ligt ?? Inter, torna la “Lu-La”… - AnMaino : @guidotolomei E secondo te la Juve ci guadagna? Via De Ligt 22 anni,e dentro Kulibaly 31 anni. De Laurentiis chiede… - ZonaBianconeri : RT @GiorgioTosatto: Per BundesItalia parlo di #pavard. Giocatore utile per il Bayern, ma se dovesse arrivare de Ligt a Monaco il francese p… -