Jessica Selassié incendia i social | “Avrà quel che si merita” | sfogo incontrollato

Pubblicità

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - persempre_news : L'ultima vincitrice del #GfVip #Jessica #Selassié ha parlato su #Instagram di come i commenti degli #haters l'abbia… - simonamarongiu : RT @_mariells: JERU = JESSICA E BARU JE = JESSICA ZAUDITU HAILE SELASSIÈ RU = BARU GHERARDO GAETANI DELL'AQUILA possono sembrare tanti MA… - misterj1995 : RT @_mariells: JERU = JESSICA E BARU JE = JESSICA ZAUDITU HAILE SELASSIÈ RU = BARU GHERARDO GAETANI DELL'AQUILA possono sembrare tanti MA… - AmyJade882 : E anche dopo quella diretta qualcuno non ha capito che la vincitrice del gf è Jessica Selassie E che senz e lei nunn'è nisciun! #jeru -

Roccarainola.net

Oggi apprendiamo anche che " alla fine della fiera non ci saranno ", Lulú e Clarissa, la presenza delle tre principesse etiope era data per certa fino a qualche giorno fa. Carlo ..., Lulù e Clarissa Selassiè: canzone in arrivo/ Prima di Tale e Quale Show... Stando a quanto scrive TvBlog, dopo aver ascoltato i provini, le tre sorelle sarebbero state scartate (e non solo ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]