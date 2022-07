James Bond, Miles Teller commenta le dichiarazioni di sua nonna sul suo futuro da 007 (Di sabato 9 luglio 2022) Miles Teller ha commentato le dichiarazioni di sua nonna, secondo cui il nipote sarebbe un James Bond più che perfetto! Ogni scarrafone è bell'a mamma soja! E anche a nonna soja! Non stupiamoci, quindi, che la nonna di Miles Teller veda nel nipote la scelta perfetta per interpretare il nuovo James Bond. Nel corso di un'intervista con ET Online, l'attore ha commentato le dichiarazioni. Qualche giorno fa, Leona Flowers - nonna di Miles Teller - ha dichiarato: "Stanno cercando un attore che sostituisca Daniel Craig nei futuri film di 007. Credo che mio nipote, Miles ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022)hato ledi sua, secondo cui il nipote sarebbe unpiù che perfetto! Ogni scarrafone è bell'a mamma soja! E anche asoja! Non stupiamoci, quindi, che ladiveda nel nipote la scelta perfetta per interpretare il nuovo. Nel corso di un'intervista con ET Online, l'attore hato le. Qualche giorno fa, Leona Flowers -di- ha dichiarato: "Stanno cercando un attore che sostituisca Daniel Craig nei futuri film di 007. Credo che mio nipote,...

Pubblicità

sirchrism : @mariateresacip @gigi52335676 Fin da ragazzino ho cercato di imitare (senza successo) l'acconciatura di Roger Moore… - trimonaz : @jeanpauldl1998 l'hai vista la foto che misa su ig new James bond - VannaRicci : RT @Butterfly22Fly: Come diceva Luca Ward 'James Bond' non lo diceva nessuno. Lo stesso nella mitica scena del gladiatore di Russell Crowe.… - Butterfly22Fly : Come diceva Luca Ward 'James Bond' non lo diceva nessuno. Lo stesso nella mitica scena del gladiatore di Russell Cr… - mviass : Ma cazzo, sembra di vivere in un fottuto film di James Bond -