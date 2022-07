Ius Scholae: Toti, 'un ragazzo che ha fatto scuole con nostri figli ha diritto a cittadinanza' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Noi non possiamo pensare di tenere le porte chiuse. E' una cosa fuori dalla realtà. Ma mentre In Gran Bretagna stanno per fare un primo ministro di origina curda o pakistana e noi stiamo ancora a chiederci se un ragazzo che ha fatto le scuole con i nostri figli, abbia diritto di essere italiano? E' una domanda retorica". Così Giovanni Toti chiudendo al convention di Italia al Centro. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Noi non possiamo pensare di tenere le porte chiuse. E' una cosa fuori dalla realtà. Ma mentre In Gran Bretagna stanno per fare un primo ministro di origina curda o pakistana e noi stiamo ancora a chiederci se unche halecon i, abbiadi essere italiano? E' una domanda retorica". Così Giovannichiudendo al convention di Italia al Centro.

Pubblicità

GiovaQuez : Gli emendamenti allo ius scholae sono tutti veri. Ma, come si poteva chiaramente evincere dall'insistenza su prodot… - SimoneAlliva : Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra conti… - LaStampa : Ius scholae: una questione di giustizia - XFox : RT @lucianocapone: Mentre in Italia la destra reagisce allo ius scholae come se fosse la fine del mondo, in Regno Unito a correre come lead… - laltrafacciata : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… -