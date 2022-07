Italia femminile | Bertolini | “Stiamo bene | dovremo giocare da gruppo contro la Francia”

(Di sabato 9 luglio 2022) La ct della Nazionale Milena, intervistata da Sky Sport, ha parlato dell’esordio agli Europei 2022la. In primo luogoha sottolineato la grande voglia didelle azzurre: “, vogliamo disputare le partite di questa bellissima manifestazione. Lo stadio di domani ricorda un po’ quello dell’esordio ai Mondiali, ma questa è un’altra competizione da affrontare”. Qualche battute poi specifiche sull’avversario da affrontare, la: “Una grande squadra, completa e di grande fisicità.esseree prestare massima attenzione dal punto di vista tattico”. Infine sui dubbi di formazione la ct dichiara: “I dubbi ci sono, fino alla rifinitura non decido. Ma anche ...

L'Italia femminile: numeri, dati e curiosità Le parole di Milena Bertolini, ai microfoni di Sky Sport, prima del match d'esordio agli Europei contro la Francia ...Alla vigilia del match contro la Francia è tornata a parlare la Ct dell'Italdonne Milena Bertolini, rilasciando delle dichiarazioni sulla gara ...