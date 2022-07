Italia al Centro, Toti lancia il suo nuovo partito e va a caccia di alleati: “Il centro è di tutti”. Ma Calenda lo avverte: “Il fritto misto non serve” (Di sabato 9 luglio 2022) Al gran ballo dei centristi si presenta l’ennesima debuttante. È Italia al centro, il nuovo soggetto politico – il terzo in meno di tre anni – fondato dal presidente della Liguria Giovanni Toti dopo la scissione da Coraggio Italia (che aveva lanciato poco più di un anno fa insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro) e presentato sabato mattina con una convention a Roma. Una federazione che dovrebbe tenere insieme i seguenti soggetti: Cambiamo!, il partitino fondato da Toti nel 2019 (che non si vede, ma esiste ancora); Identità e Azione (IdeA) di Gaetano Quagliariello; la sub-componente del misto al Senato chiamata “Europeisti” (ciò che rimane del vecchio gruppo Europeisti-Maie-centro Democratico); e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Al gran ballo dei centristi si presenta l’ennesima debuttante. Èal, ilsoggetto politico – il terzo in meno di tre anni – fondato dal presidente della Liguria Giovannidopo la scissione da Coraggio(che avevato poco più di un anno fa insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro) e presentato sabato mattina con una convention a Roma. Una federazione che dovrebbe tenere insieme i seguenti soggetti: Cambiamo!, il partitino fondato danel 2019 (che non si vede, ma esiste ancora); Identità e Azione (IdeA) di Gaetano Quagliariello; la sub-componente delal Senato chiamata “Europeisti” (ciò che rimane del vecchio gruppo Europeisti-Maie-Democratico); e ...

