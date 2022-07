Italia al Centro: Tajani, 'Fi grande, cantiere non va lontano' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Fi è un grande partito radicato in tutto paese, con una presenza forte in Ue. Qui vedo tanti generali che si fanno la guerra tra loro. Non mi pare sia un cantiere che possa andare lontano. Un partito è una cosa seria. Qui vedo tanti generali e pochi soldati", Così Antonio Tajani a Rainews 24 parlando della convention di Italia al Centro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Fi è unpartito radicato in tutto paese, con una presenza forte in Ue. Qui vedo tanti generali che si fanno la guerra tra loro. Non mi pare sia unche possa andare. Un partito è una cosa seria. Qui vedo tanti generali e pochi soldati", Così Antonioa Rainews 24 parlando della convention dial

Pubblicità

berlusconi : Qualcuno parla di “costruire un centro politico” del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in I… - forza_italia : 'Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la conti… - RaiNews : 'Bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. Potrebbero essere foto d… - SaverioTolomeo : @la_kuzzo Il centro destra, quale? Tutto il parlamento, fatto salvo piccoli eccezioni é di centrodestra. Specifichi… - TV7Benevento : Italia al Centro: Tajani, 'Fi grande, cantiere non va lontano' - -