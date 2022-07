Italia al centro: Rosato (Iv), 'mettiamo insieme le energie' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Io penso che tra di noi debba nascere la capacità di una più stretta collaborazione". Così Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, alla convention di Italia al centro. "Non è che qui oggi nasce il centro, c'è un confronto. Evitiamo di fare dieci convention sulla nascita del centro.... Cerchiamo di mettere insieme le energie che abbiamo". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Io penso che tra di noi debba nascere la capacità di una più stretta collaborazione". Così Ettore, presidente diViva, alla convention dial. "Non è che qui oggi nasce il, c'è un confronto. Evitiamo di fare dieci convention sulla nascita del.... Cerchiamo di mettereleche abbiamo".

