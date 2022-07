Italia al centro: Gelmini, 'Io qui da ministro, non cerco collocazioni politiche' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Grazie a Toti per l'invito. Mi hanno chiesto perché vai alla convention di Toti? Io non sono alla ricerca di collocazioni politiche ma da ministro ritengo un dovere confrontarmi, quando mi viene chiesto, sull'agenda di governo. Poi vedo che c'è un grande dibattito dal punto di vista politico ma questo appartiene ai leader di partito". Così il ministro Maria Stella Gelmini alla convention di Italia al centro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Grazie a Toti per l'invito. Mi hanno chiesto perché vai alla convention di Toti? Io non sono alla ricerca dima daritengo un dovere confrontarmi, quando mi viene chiesto, sull'agenda di governo. Poi vedo che c'è un grande dibattito dal punto di vista politico ma questo appartiene ai leader di partito". Così ilMaria Stellaalla convention dial

