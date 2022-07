Italia al Centro, Calenda: “L’Italia non ha bisogno di Di Maio e Mastella, ma di un polo del buon governo come dice Berlusconi” (Di sabato 9 luglio 2022) “L’Italia non ha bisogno del Centro, di Mastella, Di Maio, ma di amministratori capaci come Bucci e Toti. Ha bisogno di costruire un’area con persone che sanno far accadere le cose, che hanno capacità amministrativa e forte capacità innovativa. E’ il contrario del Centro con tutti dentro, serve una cosa netta, liberal-democratica, pragmatica e seria. Serve il polo del buon governo per citare Berlusconi”. Lo ha dichiarato il Presidente di Azione Carlo Calenda, a margine della prima convention di Italia al Centro di Giovanni Toti che si è svolta all’Auditorium Antonanium a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) “L’non hadel, di, Di, ma di amministratori capaciBucci e Toti. Hadi costruire un’area con persone che sanno far accadere le cose, che hanno capacità amministrativa e forte capacità innovativa. E’ il contrario delcon tutti dentro, serve una cosa netta, liberal-democratica, pragmatica e seria. Serve ildelper citare”. Lo ha dichiarato il Presidente di Azione Carlo, a margine della prima convention dialdi Giovanni Toti che si è svolta all’Auditorium Antonanium a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

berlusconi : Qualcuno parla di “costruire un centro politico” del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in I… - CarloCalenda : All’Italia non serve il centro fritto misto, con Di Maio e Mastella, nè la politica dei due forni, ma amministrator… - RaiNews : 'Bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. Potrebbero essere foto d… - Salasso_Sasso : @Annina_occhiblu @MonicaToniolo @micheleemma @Nicolet84520681 No continua ad essere lei. l'Italia è un 'entita geop… - IlPirata18 : RT @Antonio_Tajani: .@forza_italia è l'unico grande partito di centro radicato in tutto il Paese. Oggi assistiamo all'ennesima sfilata di g… -