**Italia al Centro: Calenda a Toti, 'centro non è 'fritto misto', così non si prende un voto'** (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Giovanni Toti è un ottimo amministratore come lo è il sindaco Bucci: non vi mette in mezzo a politicanti che non portano nulla, a scorie di un centro che non esiste più. Siate netti. Se dire che questo cantiere è aperto a tutti finirete in un indefinito che non porterà un voto". così Carlo Calenda alla convention di Italia al centro. "Questo è il momento del coraggio e del riscatto rispetto ai populismo. Tutto il resto è un fritto misto che non porta a nulla e che fa gioire gli avversari che possono dire che nel centro c'è di tutto da Calenda a Di Maio a Mastella. Il centro è il contrario di tutto questo, ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Giovanniè un ottimo amministratore come lo è il sindaco Bucci: non vi mette in mezzo a politicanti che non portano nulla, a scorie di unche non esiste più. Siate netti. Se dire che questo cantiere è aperto a tutti finirete in un indefinito che non porterà un".Carloalla convention di Italia al. "Questo è il momento del coraggio e del riscatto rispetto ai populismo. Tutto il resto è unche non porta a nulla e che fa gioire gli avversari che possono dire che nelc'è di tutto daa Di Maio a Mastella. Ilè il contrario di tutto questo, ...

