Inter | Handanovic | “Orgoglioso di essere in un top club”

Inter Handanovic- L'Inter lavora in maniera flessibile sul mercato trasferimenti, dopo l'arrivo di Bellanova tra il gruppo ora è tempo di rinnovi. Mentre si attende la cessione di Skriniar, i neroazzurri rinnovano il contratto al capitano Samir Handanovic. Il capitano, Samir Handanovic ha rinnovato nelle ultime ore, prolungando il suo contratto di 1 anno con i neroazzurri. Ecco le dichiarazioni del portiere sloveno: "E' bello rivivere certe cose, certe emozioni. Dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono molto contento e Orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter, perché questo è un privilegio che continua. Chi gioca per l'Inter ha sempre tanta voglia di ..."

