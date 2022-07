Inter - Dybala, tutto ancora aperto: Marotta lavora alle uscite - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di sabato 9 luglio 2022) Paulo Dybala Milano, 9 luglio 2022 - Mentre Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono già stati fotografati al lavoro in palestra, Paulo Dybala sta lavorando da solo in vacanza e a breve sarà nuovamente ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) PauloMilano, 9 luglio 2022 - Mentre Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono già stati fotografati al lavoro in palestra, Paulostando da solo in vacanza e a breve sarà nuovamente ...

Pubblicità

FcInterNewsit : GdS - Dybala torna in Italia e non cambia idea: vuole l'Inter. Ora anche Zhang spinge per la Joya - Gazzetta_it : Dybala torna in Italia. Ad allenarsi, per il momento #calciomercato - tancredipalmeri : Non credo di avere mai visto un fronte così comune dei media (esclusa SportItalia, e lo dico con orgoglio) nello sp… - MathGuima08 : @Inter_es Annuncia presto Dybala - Matador1337 : @GianScudieri @defrogging Dicevo appunto -