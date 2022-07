Inter, CdS: “Lukaku e Lautaro, mai così uniti” (Di sabato 9 luglio 2022) Inter, CDS- Come riporta il CdS, il clima in casa Inter è quello dei migliori con due grandi calciatori come Lautaro e Lukaku che sono davvero pronti. La squadra di Inzaghi in questa annata può davvero contare in maniera davvero importante su una coppia che garantisce davvero il massimo delle prestazioni in campo. Vedremo se i due attaccanti non hanno perso il grande feeling di sempre, ma ci sono davvero tutti i presupposti per fare davvero bene. UN SORRISO GRANDE così. “Dopo l’accoglienza dei tifosi ricevuta il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto, ieri Lukaku ne ha avuta un’altra. L’avanguardia dei sostenitori nerazzurri, infatti, ieri mattina ha raggiunto Appiano Gentile ancora prima delle 8 del mattino. E un’ora dopo ha potuto vedere la vettura bianca ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, il clima in casaè quello dei migliori con due grandi calciatori comeche sono davvero pronti. La squadra di Inzaghi in questa annata può davvero contare in maniera davvero importante su una coppia che garantisce davvero il massimo delle prestazioni in campo. Vedremo se i due attaccanti non hanno perso il grande feeling di sempre, ma ci sono davvero tutti i presupposti per fare davvero bene. UN SORRISO GRANDE. “Dopo l’accoglienza dei tifosi ricevuta il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto, ierine ha avuta un’altra. L’avanguardia dei sostenitori nerazzurri, infatti, ieri mattina ha raggiunto Appiano Gentile ancora prima delle 8 del mattino. E un’ora dopo ha potuto vedere la vettura bianca ...

