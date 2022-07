Inghilterra Women vs Norvegia Women: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo aver battuto l’Austria nell’apertura di Women’s Euros 2022, l’Inghilterra Women cercherà ancora una volta di ottenere il massimo dei punti quando affronterà la Norvegia Women all’Amex Stadium. Anche la Norvegia, nel frattempo, sta cercando di raggiungere i sei punti dopo aver ottenuto la vittoria per 4-1 sull’Irlanda del Nord alla prima giornata. Il calcio di inizio di Inghilterra Women vs Norvegia Women è previsto alle 21 di lunedi 11 luglio. Prepartita Inghilterra Women vs Norvegia Women: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo aver battuto l’Austria nell’apertura di’s Euros 2022, l’cercherà ancora una volta di ottenere il massimo dei punti quando affronterà laall’Amex Stadium. Anche la, nel frattempo, sta cercando di raggiungere i sei punti dopo aver ottenuto la vittoria per 4-1 sull’Irlanda del Nord alla prima giornata. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 di lunedi 11 luglio. Prepartitavs: a che punto sono le due ...

