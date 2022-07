Inflazione | l’analisi della Cgia | E’ una “patrimoniale” sui risparmi da 92 miliardi di euro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 luglio 2022) In questo ultimo anno l’aumento dell’, in termini puramente teorici, è costato agli italiani oltre 92di. Un risultato raggiunto tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito sui depositi bancari si è aggirato attorno allo zero e l’, invece, è cresciuta dell’8% , ainvariati, che al 31 dicembre scorso ammontavano complessivamente a 1.152, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92,1di. E’ quanto stima l’Ufficio Studi. L’aspetto per certi versi singolare di tutta questa vicenda è che le persone faticano a cogliere e quantificare gli effetti negativi dell’sui ...