Inflazione, in fumo 92 miliardi dalle tasche degli italiani. Altro che patrimoniale (Di sabato 9 luglio 2022) L`Inflazione è una tassa della peggior specie, perché colpisce soprattutto chi ha meno. In talune condizioni gli effetti che sprigiona sono ancor più preoccupanti; in particolar modo, quando si "abbatte" come una patrimoniale sui conti correnti. In un momento di difficoltà come questo, le famiglie pensano di avere il proprio "gruzzoletto" al sicuro; in realtà è un illusione monetaria, poiché una parte dei risparmi è destinata a "evaporare". L'analisi arriva dall`Ufficio studi della Cgia, secondo cui, in termini puramente teorici, in questo ultimo anno l`aumento dell`Inflazione è costato agli italiani oltre 92 miliardi di euro. Come è giunto a questo risultato? Tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito sui depositi bancari si è aggirato attorno ...

