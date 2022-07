Incidente a Uboldo | auto contro moto | 23enne di Paderno si frattura le gambe

(Di sabato 9 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, questa mattina 8 luglio, sul cavalcavia dell’A9 in via 4 Novembre a, al confine con Saronno: per cause in corso di accertamento, è avvenuta una collisione tra una Fiat Panda e una. Quest’ultima, diretta a, ha colpito lateralmente la macchina il cui conducente – secondo una prima ricostruzione della polizia locale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

varesenews.it

