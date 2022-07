Incendio a Roma: nube di fumo, udite esplosioni. Evacuate quattro palazzine. FOTO-VIDEO (Di sabato 9 luglio 2022) Il rogo, riferiscono i vigili del fuoco, è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina e sta interessando vari autodemolitori. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La nube nera di fumo, spinta dal vento, si sta spostando su vari quartieri della Capitale ed è visibile anche dal centro. Il presidente del V municipio: “È una situazione drammatica. Tenete le finestre chiuse”. L'Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "Usate le mascherine" Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 luglio 2022) Il rogo, riferiscono i vigili del fuoco, è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina e sta interessando vari autodemolitori. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Lanera di, spinta dal vento, si sta spostando su vari quartieri della Capitale ed è visibile anche dal centro. Il presidente del V municipio: “È una situazione drammatica. Tenete le finestre chiuse”. L'Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "Usate le mascherine"

