Incendio a Roma, la nube nera di fumo spinta dal vento avvolge la zona est della Capitale: "Tenete le finestre chiuse" (Di sabato 9 luglio 2022) Gravi disagi per la densa nube di fumo scaturita dall'Incendio in un'area di sfasciacarrozze in prossimità del parco archeologico di Centocelle, a est di Roma. E' stato chiuso il tratto di via Palmiro Togliatti tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina. "E' una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo", avverte il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che h… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - UffPost : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Roma, incendio a Centocelle: nube di fumo nero minaccia i palazzi. Municipio: chiudete le finestre'. Chiu… - biecoilluminist : RT @lucasofri: C’è un grosso incendio a Roma -