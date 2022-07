Incendio a Centocelle, le fiamme arrivano nelle abitazioni: ci sono intossicati (FOTO E VIDEO) (Di sabato 9 luglio 2022) Inferno di fuoco a Roma. Non si riesce a domare lo spaventose Incendio a Centocelle. Le fiamme, partite da via Palmiro Togliatti, si sono diramate ben presto a causa del vento in tutta la zona. Una colonna di fumo nero, visibile in gran parte della città, si è levata in cielo. fiamme nelle abitazioni In zona sono presenti i vigili del fuoco con circa 50 mezzi. Presenti anche la protezione civile, i carabinieri e la polizia. In via Carlo Fadda i Carabinieri della stazione Roma Quadraro hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove le fiamme, dopo aver attraversato la Palmiro Togliatti hanno interessato una tenda esterna di un balcone. Si registrano persone intossicate. Sul posto ci sono diverse ambulanze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022) Inferno di fuoco a Roma. Non si riesce a domare lo spaventose. Le, partite da via Palmiro Togliatti, sidiramate ben presto a causa del vento in tutta la zona. Una colonna di fumo nero, visibile in gran parte della città, si è levata in cielo.In zonapresenti i vigili del fuoco con circa 50 mezzi. Presenti anche la protezione civile, i carabinieri e la polizia. In via Carlo Fadda i Carabinieri della stazione Roma Quadraro hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove le, dopo aver attraversato la Palmiro Togliatti hanno interessato una tenda esterna di un balcone. Si registrano persone intossicate. Sul posto cidiverse ambulanze ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che h… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - CMARTYLUSO1 : RT @Katheri03247372: Questo è quello che succede quando a nessuno frega un cazzo #centocelle #Roma #incendio - arsen_shehu3 : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Roma, incendio a Centocelle: nube di fumo nero minaccia i palazzi. Municipio: chiudete le finestre'. Chiu… -