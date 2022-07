In Italia 123 progetti tech sono legati all’esercito cinese (Di sabato 9 luglio 2022) In Europa ci sono 3.000 ricerche che sviluppano tecnologie con scienziati legati all’esercito cinese. sono i risultati, riportati da Irpi Media, del progetto di inchiesta #ChinaScienceInvestigation, collaborazione fra undici testate giornalistiche europee, guidata dalla testata olandese Follow The Money e da Correctiv. sono stati raccolti e analizzati oltre 350.000 studi scientifici condotti in partnership tra università cinesi ed europee, dal 2000 a oggi. Ecco cosa scrive Irpi Media. Algoritmi in grado di identificare una persona da come batte i tasti su una tastiera, nuove tecnologie di riconoscimento facciale, sistemi di navigazione per droni o per la guida di veicoli sottomarini super-veloci: sono solo alcuni esempi fra le centinaia di studi condotti da università ... Leggi su formiche (Di sabato 9 luglio 2022) In Europa ci3.000 ricerche che sviluppano tecnologie con scienziatii risultati, riportati da Irpi Media, del progetto di inchiesta #ChinaScienceInvestigation, collaborazione fra undici testate giornalistiche europee, guidata dalla testata olandese Follow The Money e da Correctiv.stati raccolti e analizzati oltre 350.000 studi scientifici condotti in partnership tra università cinesi ed europee, dal 2000 a oggi. Ecco cosa scrive Irpi Media. Algoritmi in grado di identificare una persona da come batte i tasti su una tastiera, nuove tecnologie di riconoscimento facciale, sistemi di navigazione per droni o per la guida di veicoli sottomarini super-veloci:solo alcuni esempi fra le centinaia di studi condotti da università ...

Pubblicità

__lore__123 : RT @catlatorre: Ieri il Parlamento UE ha detto sì alla proposta di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei valori UE. Manco a dirlo… - gabri48_123 : RT @La_manina__: Al Parlamento Europeo passa la mozione per inserire l’aborto tra i diritti fondamentali dell’Unione. Hanno votato contro e… - CosaInTendenza : Alle 13:30 Di Maria con 26.123 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 8 Tweet tra i più… - __lore__123 : RT @Iperbole_: #Bocelli: 'Aborto? Sono a favore della vita. A mia madre consigliarono di abortire'. Lui è nato nel 1958. L'analisi prenata… - nonrispondere : @giuno55 @fattoquotidiano e come con la corea del sud oggi e un amico del Italia scambi commerciali per 10 miliardi… -