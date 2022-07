In fiamme la storica bancarella di libri usati di piazzale Flaminio (Di sabato 9 luglio 2022) CRONACA DI ROMA – È stata colpita all’alba dalle fiamme la storica bancarella di libri usati di piazzale Flaminio, a Roma, accanto al Caffè dell’Orologio, conosciuta come ‘La bancarella del Professore’. Almeno centinaia i libri carbonizzati e ormai irrecuperabili che giacciono in terra da stamattina, sotto lo sguardo incredulo dei tantissimi cittadini e turisti che frequentano la zona ogni giorno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma per tanti dei volumi esposti non c’è stato nulla da fare. “La bancarella del professore data alle fiamme a piazzale Flaminio, a Roma. Lui era lì. Ha detto qualche matto. Ha detto che la rimette su. Era triste”, racconta un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) CRONACA DI ROMA – È stata colpita all’alba dalleladidi, a Roma, accanto al Caffè dell’Orologio, conosciuta come ‘Ladel Professore’. Almeno centinaia icarbonizzati e ormai irrecuperabili che giacciono in terra da stamattina, sotto lo sguardo incredulo dei tantissimi cittadini e turisti che frequentano la zona ogni giorno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma per tanti dei volumi esposti non c’è stato nulla da fare. “Ladel professore data alle, a Roma. Lui era lì. Ha detto qualche matto. Ha detto che la rimette su. Era triste”, racconta un ...

