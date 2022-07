(Di sabato 9 luglio 2022) di Stefania Rotondo La statua di Giulio Cesare nell’aula a lui dedicata sovrasta gli scranni dell’Assemblea capitolina di palazzo Senatorio. Seduta nel settore della sala destinato al pubblico, odo il flap-flap degli elicotteri che sorvolano il cielo rovente di Roma. Le pale gettano acqua sulle lingue di fuoco che da giorni bruciano parchi e sterpaglie, lambendo abitazioni. A metà giugno sono bruciati due capannoni di rifiuti a Malagrotta. Un disastro con tre emergenze: le fiamme, la diossina e il caos rifiuti. L’odore acre invade la città, la cenere piove dal cielo. Un vero inferno. Dopo aver atteso un’ora il bus sono arrivata in via Petroselli. Mi sono incamminata verso la Cordonata capitolina e sui marciapiedi un carpet di sacchi di rifiuti si è dispiegato sotto i miei piedi fino al primo gradino della scalinata del. Il mio mentore, un noto intellettuale ...

Il Fatto Quotidiano

... il gruppo di suprematisti bianchi diventati famosi dopo l'attacco al. "Certo, la ... "Ma piùdi spiegare la verità, e più i complottisti mi attaccavano", ha raccontato Pozner. Sono ...... il gruppo di suprematisti bianchi diventati famosi dopo l'attacco al. "Certo, la ... "Ma piùdi spiegare la verità, e più i complottisti mi attaccavano", ha raccontato Pozner. Sono ... In Campidoglio cercavo risposte, ma ho trovato qualcos’altro Quello di Luigi Di Maio sarà il partito dei sindaci. Di quelli in carica e pure degli ex. Di quelli bravi e di quelli meno. Dei Sala e delle ...Le edicole stanno sparendo, chiudono un giorno dopo l'altro e i gabbiotti restano lì, in strada, abbandonati nel degrado. Lì dove una volta i romani si ritrovavano a comprare ...