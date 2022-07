Leggi su iltempo

(Di sabato 9 luglio 2022) Non è stato affatto un successo il summit tra i ministri degli Esteri del G20 andato in scena a Bali. Oltre al gelo tra gli Stati Uniti e la Russia, Sergej Lavrov, numero uno di Mosca per le questioni estere, ha deciso di abbandonare la sala dove si stava svolgendo la riunione quando è intervenuto un esponente del governo dell'Ucraina.