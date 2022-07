Il video di “Porta a Porta” che ha reso celebre Bruno Vespa in Ucraina (Di sabato 9 luglio 2022) Era lo scorso 22 giugno, quando Bruno Vespa ha realizzato e mandato in onda quel confronto-scontro con il giornalista e direttore di Rossija 1 Vladimir Solovyov. Quella puntata di “Porta a Porta”, in onda su RaiUno, è stata trasmessa – come da accordi – anche sul primo canale russo. E ora un estratto della trasmissione è diventato virale anche in Ucraina, dove i media hanno iniziato a esaltare il comPortamento del giornalista italiano che non si è limitato a fare domande pre-confezionate al suo collega moscovita, ma lo ha incalzato. In particolar modo parlando dell’offensiva militare delle truppe inviate dal Cremlino sulla regione del Donbass. LEGGI ANCHE > Come Bruno Vespa è riuscito ad andare in ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 luglio 2022) Era lo scorso 22 giugno, quandoha realizzato e mandato in onda quel confronto-scontro con il giornalista e direttore di Rossija 1 Vladimir Solovyov. Quella puntata di “”, in onda su RaiUno, è stata trasmessa – come da accordi – anche sul primo canale russo. E ora un estratto della trasmissione è diventato virale anche in, dove i media hanno iniziato a esaltare il commento del giornalista italiano che non si è limitato a fare domande pre-confezionate al suo collega moscovita, ma lo ha incalzato. In particolar modo parlando dell’offensiva militare delle truppe inviate dal Cremlino sulla regione del Donbass. LEGGI ANCHE > Comeè riuscito ad andare in ...

Pubblicità

Tg3web : Condannato in primo grado per violenza sessuale, un uomo è stato assolto in Appello perché la vittima, sotto l'effe… - UnipolSai_CRP : Una nuova dimensione per il nuoto azzurro! A #Budapest2022 l'Italia fa i numeri! Totalizzate: 9 medaglie ?? 7 medag… - Radio1Rai : #Mozambico Secondo giorno del viaggio del Presidente #Mattarella che ha visitato anche il centro Dream della comuni… - Gabri2795 : RT @SkySport: ?? ABRAHAM DI TESTAAAA ?? L'ATTACCANTE INGLESE PORTA LA ROMA IN FINALE ? IL GOL CHE HA DECISO LA SFIDA CON IL LEICESTER ? Gli H… - Tony969696 : RT @maachenesoio: Nella vita vorrei avere la stessa perseveranza che ha avuto Giusy Ferreri nel continuare a cantare 'Amore e Capoeira' anc… -