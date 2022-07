Il viaggio di Matteo, a piedi da Milano a Roma per raccogliere fondi contro la sclerosi multipla: «Questa esperienza mi ha cambiato» – L’intervista (Di sabato 9 luglio 2022) 800 kilometri, 24 tappe, 25 giorni di cammino. È il viaggio di Matteo Valenzisi, 22enne di Como che ha deciso di attraversare l’Italia a piedi per raccogliere fondi da donare all’Associazione Italiana sclerosi multipla. L’avventura è iniziata lo scorso primo giugno, da Milano, ed è terminata oggi, 9 luglio, quando ha raggiunto Roma alle 16.30 del pomeriggio. «Camminerò per 700 km con l’obiettivo di raccogliere almeno 700€, 1€ per ogni kilometro percorso», si era riproposto. È riuscito ad accumulare più del doppio di quanto sperato: ad oggi, la raccolta fondi da lui avviata vanta 1.700 euro da 91 donatori. E il numero continua a salire. «Mi sono messo in viaggio per conoscere il mio ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) 800 kilometri, 24 tappe, 25 giorni di cammino. È ildiValenzisi, 22enne di Como che ha deciso di attraversare l’Italia aperda donare all’Associazione Italiana. L’avventura è iniziata lo scorso primo giugno, da, ed è terminata oggi, 9 luglio, quando ha raggiuntoalle 16.30 del pomeriggio. «Camminerò per 700 km con l’obiettivo dialmeno 700€, 1€ per ogni kilometro percorso», si era riproposto. È riuscito ad accumulare più del doppio di quanto sperato: ad oggi, la raccoltada lui avviata vanta 1.700 euro da 91 donatori. E il numero continua a salire. «Mi sono messo inper conoscere il mio ...

Pubblicità

veneto_ : Marco Polo è stato un viaggiatore, scrittore, ambasciatore e mercante veneziano. La relazione dei suoi viaggi è rac… - TweetDiPopolo : e oltre Macomer. SOLO LÌ, IO HO ASCOLTATO IL SILENZIO - 1998_matteo : @MorataWorld per ora lo seguono SOLO 3000 persone e mancano ancora due ore di viaggio #PogAlmostBack #POGBACK - bastillesqueen : @fouramlines @formulagiaestro Un dei ragazzi che era in viaggio con loro aveva fatto proprio una foto di fianco a M… - matteo_selci : RT @Microbitalia: Via al progetto #IdeARG, vincitore del finanziamento #PRIN2020, ideato da @me_la_ester, @angela_cordone e Elena Sara Crot… -