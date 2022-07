Il soprannome Yaya | età | caratteristiche e stipendio | tutto su Aurora Galli | il centrocampista della Nazionale italiana

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 luglio 2022) Il faro del centrocamposi chiama. L’Italia scende in campo per l’esordio all’Europeo in Inghilterra contro la Francia, le azzurre si candidano ad un ruolo da grandi protagoniste.nasce a Milano ma vive in provincia di Pavia. E’ chiamata. E’ una classe 1996 che attualmente gioca nell’Everton. Predilige giocare nel ruolo dicentrale, dimostrando una buona impostazione di gioco ma anche personalità in fase di interdizione. E’ migliorata molto anche dal punto di vista qualitativo. E’ cresciuta nella giovanili di Pro Vigevano e Garlasco, la prima vera esperienza è con l’Inter Milano. Poi indossa le maglie di Torres, Mozzanica, AGSM Verona. Il ...