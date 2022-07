Il sindaco Carta candidato con il Pd alle Regionali. Spataro: 'sponsorizzato per non fare vincere Cutrufo' (Di sabato 9 luglio 2022) ' Leggo che è in discussione la candidatura del sindaco Carta nella lista del PD alle Regionali. Non entro nel merito della persona ma, come elettore del Partito Democratico, mi permetto di fare ... Leggi su siracusanews (Di sabato 9 luglio 2022) ' Leggo che è in discussione la candidatura delnella lista del PD. Non entro nel merito della persona ma, come elettore del Partito Democratico, mi permetto di...

Pubblicità

GaetanoGorgoni : #Bomba carta contro la casa di un dirigente comunale, il sindaco: “Non ci piegheremo a queste violenze”… - PaolaLipera : @Roma Il sindaco a Parigi e intanto ecco una foto turistica delle più belle piazze di Roma trasformate in suk arab… - TV7Benevento : Ucraina: consigliere sindaco, 'a Mariupol mortalità per cause naturali è quadruplicata' - - TV7Benevento : **Ucraina: sindaco Kramatorsk, attacco aereo su centro città, ci sono vittime** - - dennycrane60 : @lAbateFaria1 @Ci1812 Temo ci sia del vero ma la carta Calenda l’avrei giocata. Forse non ha il passo da Premier ma… -