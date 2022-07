Il ritorno di Galliani, velociraptor del mercato (Di sabato 9 luglio 2022) Dicono che per distinguersi basti aprire un ombrello in un giorno di sole. Non importa se la tua testa è vuota, se non hai un pensiero interessante da esprimere, alcun talento da giocare. Oggi, più... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 luglio 2022) Dicono che per distinguersi basti aprire un ombrello in un giorno di sole. Non importa se la tua testa è vuota, se non hai un pensiero interessante da esprimere, alcun talento da giocare. Oggi, più... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

_MDelon : “Il #Monza vuole un grande attaccante e ha avviato i primi contatti con intermediari per #Cavani”. (Sky) Ancora no… - RompiballeI : @CalcioFinanza Ma gli 'espertoni' di Twitter mi dicevano che il Monza di Galliani/Berlusconi, faceva apposta a perd… - iacobellli : RT @RadioRadioWeb: #Pessina è del #Monza. Un gradito ritorno per il centrocampista azzurro ?? - RadioRadioWeb : #Pessina è del #Monza. Un gradito ritorno per il centrocampista azzurro ?? - Ravaglismo : Il Monza vuole riportare Mauro #Icardi in Serie A. La trattativa è complicata, ma i nuovi contatti avuti da Gallia… -

Pogba sbarca a Torino: 'It's time' E il Monza adesso sogna Cavani ... che andrà al Galatasaray, mentre sotto traccia si lavora ancora per il ritorno a Trigoria di ... Chi invece si sta muovendo alla grande è il Monza di Berlusconi e Galliani. Dopo aver affidato la fascia ... Galliani incontenibile, affare fatto col Monza: torna in Serie A ... affare fatto per un altro colpo in entrata: accordo raggiunto, ritorno in Serie AIl Monza targato ... E adesso l'amministratore delegato, Adriano Galliani, porta a termine un altra importante operazione ... Il Foglio Il ritorno di Galliani, velociraptor del mercato Capacità di catturare senza fatica, mobilità fulminea, intuizione del pericolo imminente: sono queste le qualità del dirigente, un animale del calcio con l'anima dell'artista ... Tuttosport - Pogboom! Estasi Di Maria "Pogboom! Estasi Di Maria" scrive Tuttosport in apertura sulla Juventus che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Angel Di Maria ma non solo. È tornato anche il Polpo Paul ... ... che andrà al Galatasaray, mentre sotto traccia si lavora ancora per ila Trigoria di ... Chi invece si sta muovendo alla grande è il Monza di Berlusconi e. Dopo aver affidato la fascia ...... affare fatto per un altro colpo in entrata: accordo raggiunto,in Serie AIl Monza targato ... E adesso l'amministratore delegato, Adriano, porta a termine un altra importante operazione ... Il ritorno di Galliani, velociraptor del mercato Capacità di catturare senza fatica, mobilità fulminea, intuizione del pericolo imminente: sono queste le qualità del dirigente, un animale del calcio con l'anima dell'artista ..."Pogboom! Estasi Di Maria" scrive Tuttosport in apertura sulla Juventus che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Angel Di Maria ma non solo. È tornato anche il Polpo Paul ...