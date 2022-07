Il Paradiso delle Signore | Salvatore lasciato solo | assenza prolungata per Anna

Leggi su direttanews

(Di sabato 9 luglio 2022) Nuovi indizi dal set della settima stagione della soap opera de Il: destino in salita perIl personaggio diAmato (screenshot RaiPlay)Nel corso di queste settimane sono state rese note le prime anticipazioni della settima stagione de Il. Ci saranno nuovi ostacoli da superare per la coppia formata daAmato edImbriani. I due si sono sposati al termine della sesta stagione ma il lieto fine rischia di non arrivare ancora. Dalla prima sinossi ufficiale, sappiamo infatti che la giovane contabile del grande magazzino milanese riceverà una sospetta telefonata. Non sono stati resi noti i dettagli ma questa chiamata ...