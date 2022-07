Il nuovo manifesto di Silvio Berlusconi in un video online: “Vorrei Paese davvero libero, con meno tasse. Aiutatemi a realizzare il sogno” (Di sabato 9 luglio 2022) “Vorrei un Paese davvero libero, il quale chi perde le elezioni non deve avere paura delle ritorsioni di chi vince. Ritorsioni politiche, economiche, giudiziarie. Un Paese dove la libertà non sia concessa dallo Stato ma un diritto naturale dell’essere umano”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video pubblicato sui suoi profili social: “Vorrei un Paese nel quale lo Stato non portasse via a nessuno attraverso le tasse più di un quarto dei frutti del proprio lavoro. E’ il livello di imposizione fiscale che tutti noi istintivamente sentiamo come giusto ed accettabile. Oltre questo livello le tasse diventano un vero esproprio” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) “un, il quale chi perde le elezioni non deve avere paura delle ritorsioni di chi vince. Ritorsioni politiche, economiche, giudiziarie. Undove la libertà non sia concessa dallo Stato ma un diritto naturale dell’essere umano”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italiain unpubblicato sui suoi profili social: “unnel quale lo Stato non porvia a nessuno attraverso lepiù di un quarto dei frutti del proprio lavoro. E’ il livello di imposizione fiscale che tutti noi istintivamente sentiamo come giusto ed accettabile. Oltre questo livello lediventano un vero esproprio” ...

