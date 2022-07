Il neo acquisto della Juventus Angel Di Maria vede la Serie A come la prossima sfida nella carriera di giramondo

(Di sabato 9 luglio 2022) Breaking:Diè ufficialmente passato allaa parametro zero, partendo dal Paris Saint-Germain dopo sette stagioni in Ligue 1. Di, 34 anni, ha vinto scudetti con Benfica, Real Madrid e Paris Saint-Germain e ha segnato 14 gol con 21 assist nelle sue sette stagioni di Champions League giocando per i giganti francesi. Negli ultimi dieci anni, i suoi 131 assist nei primi cinque campionati europei sono stati dietro solo a Thomas Muller (149 assist) e Lionel Messi (174).prima intervista di Dida giocatore, ha detto che venire nello storico club era qualcosa che era statosua lista dei desideri. “It means tutto, perché sono stato in ogni Paese,...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ???? Comicia la stagione della #ASRoma. #Zalewski il primo ad arrivare a Trigoria alle 7.30, poi il neo acquisto… - ilnapolionline : SERIE A FEMMINILE - Federica Rizza neo acquisto del Pomigliano - - GianlucaMatta1 : #Lazio, dopo l’allenamento mattutino #Zaccagni #Cataldi #Bertini #Marinacci e il neo acquisto #Cancellieri recupera… - DomPepeLiberato : RT @Nkunkismo7: @DomPepeLiberato @juventusfc sisi bravo traditore intanto guarda sta foto di Kvaratskhelia con il neo acquisto Dybala, pens… - Nkunkismo7 : @DomPepeLiberato @juventusfc sisi bravo traditore intanto guarda sta foto di Kvaratskhelia con il neo acquisto Dyba… -

RadioSienaTv

Ha aggiunto il: ''E' un onore e un orgoglio per me far parte di questa squadra e spero che potremo condividere tante vittorie''. Da domani Jovic sarà a disposizione di Vincenzo Italiano ...Allenatore: Pfurtscheller Probabile formazione della Salernitana Da quanto visto nelle prove di 3 - 5 - 2 si sono visti due undici impegnati e non si esclude l'impiego delBotheim. Nel ... Emma Villas, il neo acquisto Fabio Ricci: “Sposo il progetto, a Siena la società vuole fare grandi cose” Grazie a Verona sono diventato uomo, grazie all’Hellas sono cresciuto come calciatore MESSAGGIO – «A Verona sono nato. Il difensore ha scritto un bellissimo messaggio pubblicato su Instagram dove salu ...Ha aggiunto il neo acquisto: ''E' un onore e un orgoglio per me far parte di questa squadra e spero che potremo condividere tante vittorie''. Da domani Jovic sarà a disposizione di Vincenzo Italiano ...