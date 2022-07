Il Manchester United si avvicina per il nuovo portiere

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 15:02:30 Giorni caldissimi in redazione! Ilsembrarsi alla seconda firma della finestra di trasferimento estiva. I Red Devils hanno già ingaggiato Tyrell Marcia come supporto/competizione per Luke Shaw. Sono stati anche fortemente legati al centrocampista dell’FC Barcelona Frenkie de Jong per tutto il corso della finestra. Ora, però, sembra che la centrale elettrica delstia portando unquest’estate. Il giocatore in questione è Thomas Strakosha, attualmente free agent dopo la scadenza del contratto con la Lazio a fine giugno. In totale Strakosha ha giocato 208 volte con la Lazio, gestendo 62 reti inviolate in totale. 31 di queste uscite sono arrivate la scorsa stagione, di cui otto in Europa League. : Il ...