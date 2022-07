Il giorno del Polpo: tra cene, visite mediche e un bagno d’amore. La prima giornata di Pogba alla Juventus (Di sabato 9 luglio 2022) Un’accoglienza da re. Paul Pogba sta vivendo un ritorno a casa in grande stile, sommerso dall’amore dei tifosi della Juventus che – dalla sera del suo arrivo – si sono riversati prima all’aeroporto di Torino e poi al J Medical per dare il bentornato al centrocampista francese. Un rinforzo sul calciomercato fortemente voluto dalla dirigenza juventina, che vede nel Polpo l’uomo giusto per restituire entusiasmo alla piazza e soprattutto far tornare ad essere la linea mediana il punto di forza della squadra di Massimiliano Allegri. Le prime ore con Di Maria ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Paul Pogba arriva al centro J Medical per sottoporsi ai test medici, a Torino, Italia,09 luglio 2022 Dopo essere sbarcato a Torino nella setata di venerdì 8 luglio, ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Un’accoglienza da re. Paulsta vivendo un ritorno a casa in grande stile, sommerso dall’amore dei tifosi dellache – dsera del suo arrivo – si sono riversatiall’aeroporto di Torino e poi al J Medical per dare il bentornato al centrocampista francese. Un rinforzo sul calciomercato fortemente voluto ddirigenza juventina, che vede nell’uomo giusto per restituire entusiasmopiazza e soprattutto far tornare ad essere la linea mediana il punto di forza della squadra di Massimiliano Allegri. Le prime ore con Di Maria ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Paularriva al centro J Medical per sottoporsi ai test medici, a Torino, Italia,09 luglio 2022 Dopo essere sbarcato a Torino nella setata di venerdì 8 luglio, ...

