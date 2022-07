Il G20 non produce risultati sull'Ucraina. Il gesto eclatante di Lavrov (Di sabato 9 luglio 2022) Nessun accordo relativo alla situazione in Ucraina né una dichiarazione finale. Finisce in un nulla di fatto la ministeriale Esteri del G20 a Bali, sotto la presidenza indonesiana. L'incontro ha dimostrato le crescenti tensioni tra est e ovest, con la Cina e la Russia da una parte e gli Stati Uniti e gli alleati europei dall'altra. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si sono apertamente ignorati, nonostante fossero nella stessa stanza per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina. Lavrov è uscito dalle riunioni almeno due volte: una quando l'omologa tedesca Annalena Baerbock ha parlato alla sessione di apertura e un'altra appena prima che il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parlasse in video alla seconda sessione. Il ministro degli Esteri ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Nessun accordo relativo alla situazione inné una dichiarazione finale. Finisce in un nulla di fatto la ministeriale Esteri del G20 a Bali, sotto la presidenza indonesiana. L'incontro ha dimostrato le crescenti tensioni tra est e ovest, con la Cina e la Russia da una parte e gli Stati Uniti e gli alleati europei dall'altra. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergeysi sono apertamente ignorati, nonostante fossero nella stessa stanza per la prima volta dall'inizio della guerra inè uscito dalle riunioni almeno due volte: una quando l'omologa tedesca Annalena Baerbock ha parlato alla sessione di apertura e un'altra appena prima che il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parlasse in video alla seconda sessione. Il ministro degli Esteri ...

