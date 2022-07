Il crollo delle temperature: che cosa accadrà oggi e chi rischia la vacanza rovinata (Di sabato 9 luglio 2022) Il meteo subirà qualche cambiamento in questo weekend. Di fatto, come abbiamo già notato nella giornata di oggi è iniziata in alcune zone una discesa delle temperature. La drastica riduzione del caldo potrebbe portare anche piogge e temporali su tutto il territorio nazionale. E a segnalare questa inversione di tendenza sono gli esperti di 3bmeteo.com che con Edoardo Ferrara spiegano cosa accadrà nelle prossime ore: "Il promontori africano infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - complici venti più freschi in discesa da Nord lungo il bordo destro di un potente anticiclone delle Azzorre in rimonta sull'Europa occidentale". Poi sempre Ferrara ha spiegato quali saranno le conseguenze del contrasto tra la massa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Il meteo subirà qualche cambiamento in questo weekend. Di fatto, come abbiamo già notato nella giornata diè iniziata in alcune zone una discesa. La drastica riduzione del caldo potrebbe portare anche piogge e temporali su tutto il territorio nazionale. E a segnalare questa inversione di tendenza sono gli esperti di 3bmeteo.com che con Edoardo Ferrara spieganonelle prossime ore: "Il promontori africano infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - complici venti più freschi in discesa da Nord lungo il bordo destro di un potente anticicloneAzzorre in rimonta sull'Europa occidentale". Poi sempre Ferrara ha spiegato quali saranno le conseguenze del contrasto tra la massa ...

