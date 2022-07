Il centrodestra è ancora spaccato in Sicilia | il jolly di Berlusconi contro Musumeci

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 luglio 2022) In, Forza Italia continua a giocare la carta «donna» per la candidatura a governatore in vista delle Regionali d'autunno. E così dal cilindro di Gianfranco Micciché spunta la deputata azzurra Stefania Prestigiacomo. Il nome della parlamentare siracusana arriva dopo quello di Barbara Cittadini (presidente dell'Associazione italiana ospedalità privata) e Patrizia Monterosso (direttore Fondazione Federico II). Solo nomi in pasto alla stampa, al momento, nulla di più. Perchéil candidato che tiene banco è Nello. Di cui proprio FI assieme alla Lega, non vuole sentir parlare. Il presidente della Regionena ha incassato il solo sostegno di Fratelli d'Italia, ma non molla. E giovedì scorso è volato a Roma. «Nel cordiale inavuto con Giorgia Meloni - afferma ...