“Il cantante conferma…” Dayane Mello | ma allora la voce sul nuovo fidanzato è fondata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 luglio 2022)amore nella vita della modella brasiliana? I rumor sulla vita sentimentale dell’ex gieffina non fanno che rincorrersi già da tempo e i fan restano ancora in attesa di comprendere la verità. Di recente la modella è stata anche travolta dalle critiche per i baci che si sarebbe scambiata con Dana Saber sotto lo sguardo di Soleil Sorge. Ma la notizia di oggi tira in ballo un altro nome.amore nella vita della modella. E non si parla solo dei baci scambiati per le strade di Milano con una sua amica. Al di là delle immagini del filmato pubblicato da Whoopsee.it su Instagram e dei tanti commenti di critica, la notizia di oggi sarebbe stata diffusa su Very Inutil People....