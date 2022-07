Il Cagliari presenta il progetto definitivo per il nuovo stadio (Di sabato 9 luglio 2022) Il Cagliari Calcio annuncia di avere presentato al Comune di Cagliari il progetto definitivo per il nuovo stadio, che sorgerà accanto all’Unipol Domus, in luogo del Sant’Elia. Un passo cruciale nell’iter per la costruzione di un impianto innovativo e da vivere a 360 gradi, sia per lo sport che per gli eventi e la vita Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 luglio 2022) IlCalcio annuncia di avereto al Comune diilper il, che sorgerà accanto all’Unipol Domus, in luogo del Sant’Elia. Un passo cruciale nell’iter per la costruzione di un impianto innovativo e da vivere a 360 gradi, sia per lo sport che per gli eventi e la vita Calcio e Finanza.

