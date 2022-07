Il bisbetico domato film stasera in tv 9 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilè ilin tv sabato 92022 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola, scritta e diretto daellano e Pipolo, ha come protagonisti Adriano Celentano, Ornella Muti e Milly Carlucci. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 1980 REGIA:ellano, Pipolo: Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani, Nicola De Buono, Fosco Gasperi, Enzo De ...