I Mondiali di Orienteering al via sul Gargano, Cozzoli: "turismo e sport leva strategica"

Pugnochiuso, 9 lug. -(Adnkronos) - "Il turismo sportivo è diventato strategico negli ultimi anni, un vero volano per la nostra economia e uno straordinario strumento per allungare le stagioni turistiche del nostro Paese". Così Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore delegato di sport e Salute S.p.A. durante il Convengo "turismo e sport" di Pugnochiuso (Foggia) in occasione dell'apertura del World Orienteering Championships 2022 in programma fino al prossimo 16 luglio sul Gargano. "I Mondiali di Orienteering, sport adatto a tutte l'età, sono un'occasione autentica per far conoscere le meraviglie di un territorio, quello della Puglia, che per 10 giorni ospiterà oltre 3000 atleti provenienti da 40 ..."

