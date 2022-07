I lavoratori digitali creano il loro sindacato: una nemesi per Google e il capitalismo delle piattaforme (Di sabato 9 luglio 2022) Pubblichiamo un intervento del ricercatore Inapp Massimo De Minicis, esperto di mercato del lavoro* Secondo recentissimi dati Inapp Plus sui lavoratori delle piattaforme digitali in Italia, il 35% dei più di 570.000 soggetti che lavorano tramite una Platform work lo fanno con prestazioni assegnate, organizzate e valutate da un algoritmo, svolte completamente on line, con compiti lavorativi realizzati unicamente all’interno della rete. In letteratura definibili come attività professionali realizzate attraverso piattaforme on web based (es. Amazon Mechanical Turk, Google Cloud Platform). Tali piattaforme oltre a coinvolgere soggetti a cui non sono richieste alte e specifiche competenze, per la realizzazione di compiti come il riconoscimento di immagini, la distinzione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Pubblichiamo un intervento del ricercatore Inapp Massimo De Minicis, esperto di mercato del lavoro* Secondo recentissimi dati Inapp Plus suiin Italia, il 35% dei più di 570.000 soggetti che lavorano tramite una Platform work lo fanno con prestazioni assegnate, organizzate e valutate da un algoritmo, svolte completamente on line, con compiti lavorativi realizzati unicamente all’interno della rete. In letteratura definibili come attività professionali realizzate attraversoon web based (es. Amazon Mechanical Turk,Cloud Platform). Talioltre a coinvolgere soggetti a cui non sono richieste alte e specifiche competenze, per la realizzazione di compiti come il riconoscimento di immagini, la distinzione e ...

