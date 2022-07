Hockey ghiaccio, presentata la Alps League 2022-2023: 15 squadre al via, 7 italiane, esordio per gli Unterland Cavaliers (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stata ufficialmente presentata l’edizione 2022-2023 della Alps Hockey League. La Lega trans-nazionale di Hockey su ghiaccio è pronta per la sua settima edizione, che scatterà nella serata del 10 settembre. Saranno al via della competizione 15 compagini, 7 delle quali saranno italiane, altrettante austriache e una slovena. Quali saranno le novità previste? I campioni in carica della Migross Supermercati Asiago Hockey e il VEU Feldkirch hanno deciso di sbarcare nella ICE Hockey League e, come i Vienna Capitals Silver, non parteciperanno alla Alps Hockey League nel corso della prossima stagione. Al loro posto farà il proprio ingresso ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stata ufficialmentel’edizionedella. La Lega trans-nazionale disuè pronta per la sua settima edizione, che scatterà nella serata del 10 settembre. Saranno al via della competizione 15 compagini, 7 delle quali saranno, altrettante austriache e una slovena. Quali saranno le novità previste? I campioni in carica della Migross Supermercati Asiagoe il VEU Feldkirch hanno deciso di sbarcare nella ICEe, come i Vienna Capitals Silver, non parteciperanno allanel corso della prossima stagione. Al loro posto farà il proprio ingresso ...

