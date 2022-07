(Di sabato 9 luglio 2022) Ilcon glidi3-6 6-2 6-2, incontro valido per lafemminile del torneo di. La tunisina illude per un set ma poi crolla sotto i colpi della ventireenne kazaka. Quest’ultima disputa un secondo e terzo set in maniera molto solida e, aiutata da una glacialità non comune nei momenti chiave, porta a casa il primo Slam nella storia del suo Paese. La fase decisiva è nel sesto game del set decisivo, in cui cancella con successo tre palle break di fila che avrebbero riportato la sua avversaria in piena corsa. SportFace.

Highlights Rybakina-Jabeur 3-6 6-2 6-2: finale Wimbledon 2022 (VIDEO) No.17 Elena Rybakina of Kazakhstan defeats No.3 Ons Jabeur in three sets to claim her first major title at Wimbledon.Gli highlights di Rybakina-Jabeur 3-6 6-2 6-2, incontro valevole per la finalissima del torneo di Wimbledon 2022 sul Centre Court.