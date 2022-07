Hamilton si schianta? La vergogna dei tifosi di Verstappen: le immagini | Video (Di sabato 9 luglio 2022) Una giornata nera, per la Mercedes in Austria. Nelle qualifiche del venerdì, quelle che determinano la griglia di partenza della sprint-race, infatti escono entrambe le vetture: quella di Lewis Hamilton e quella di George Russell. E quest'ultimo ha sintetizzato: "Migliore qualifica della stagione per il passo, la peggiore per il risultato". Già, la Mercedes sta recuperando terreno gara dopo gara su Ferrari e Red Bull, ma al Gp sul Red Bull Ring è costretta ad incassare un duro colpo. Hamilton infatti è andato a muro durante il primo giro cronometrato del Q3: un impatto duro, tanto che è stato trasportato al centro medico. Fuori subito, insomma, e partenza dalla decima piazza. Dunque un incidente anche per Russel, che partirà quinto. Hamilton ha poi commentato: "Sono molto deluso da me stesso e mi dispiace per la squadra". Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Una giornata nera, per la Mercedes in Austria. Nelle qualifiche del venerdì, quelle che determinano la griglia di partenza della sprint-race, infatti escono entrambe le vetture: quella di Lewise quella di George Russell. E quest'ultimo ha sintetizzato: "Migliore qualifica della stagione per il passo, la peggiore per il risultato". Già, la Mercedes sta recuperando terreno gara dopo gara su Ferrari e Red Bull, ma al Gp sul Red Bull Ring è costretta ad incassare un duro colpo.infatti è andato a muro durante il primo giro cronometrato del Q3: un impatto duro, tanto che è stato trasportato al centro medico. Fuori subito, insomma, e partenza dalla decima piazza. Dunque un incidente anche per Russel, che partirà quinto.ha poi commentato: "Sono molto deluso da me stesso e mi dispiace per la squadra". Il ...

Libero_official : #AustrianGp, il boato dei tifosi di #Verstappen quando #Hamilton si schianta in qualifica: lo sdegno di #TotoWolff… - DlORDEPP : Hamilton si schianta e i fans di Verstappen esultano. Si vede che hanno imparato a fare schifo dal loro pilota #AustrianGP - diwilles : Non bellissimo il boato con #Hamilton che si schianta #AustrianGP - angiistanca : tifosi orange che esultano ad Hamilton che si schianta ad altissima velocità, non ho parole .. #AustrianGP - manusanchi : Gli olandesi che esultano a hamilton che si schianta davanti a loro ?? #AustrianGP #skymotori -

