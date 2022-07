Gratta e Vinci | festa Turista | riceverà questo bonifico ogni mese

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilcontinua a regalare gioie a fortunati che riceveranno unper 10 anni Molti gli aumenti ai quali gli italiani sono stati soggetti. Dalla benzina all’energia passando per gli alimenti, arrivare a fineè sempre più complicato. Far quadrare i conti non è sempre così semplice e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

l93ks : ho vinto 5 euro su un gratta e vinci - FrancescaNimo : @quinonsischerza No, sono ancora povera, non ho mai preso il gratta e vinci giusto. Mi servirebbero giusto giusto un centinaio di mila euro. - LED7323 : @Fabio26405960 Noi grattiamo i gratta e vinci e aspettiamo - Etregue : @Official__Famo ...ne ho uno regalato da 5 anni rinnovato e probabilmente sarà riscaduto, concordo mejo 10 gratta e vinci - Gualtie34433769 : @ladyonorato Gli italiani ancora sono carichi di soldi. Macchinoni nuovi,telefonini da mille euro nuovi,..LE tabacc… -

Non si conosce il nome del fortunato vincitore e tantomeno quello della tabaccheria nella quale è stato acquistato il. Si conosce però l'importo della vincita, 1 milione di euro , che ...In molti si chiedono se esistano dei trucchi per sapere riconoscere i biglietti deivincenti. Sarà vero Come in molti sapranno ilè diventato un vero e proprio gioco d'azzardo tanto che è vietato ai minori. Sono molte le persone che si divertono a ...Il Gratta e Vinci Turista continua a regalare gioie a fortunati che riceveranno un bonifico ogni mese per 10 anni ...I casi di ludopatia a Napoli e provincia hanno avuto una preoccupante impennata negli ultimi mesi. Giocatori Anonimi: “Subito un tavolo col Comune, ci ascoltino”. I casi di ludopatia in Campania hanno ...