«Grantchester» | la serie poliziesca inglese arriva su TV8

Leggi su digital-news

(Di sabato 9 luglio 2022), la, rivisitazione vincente della classica detective story alla Agatha Christie, immersa in ambientazioni rassicuranti e bucoliche alla Miss Marple, sbarca su TV8, dal 9 luglio, ogni sabato, alle ore 21.30.Adattamento televisivo del romanzo “Sidney Chambers and the Shadow of Death” di James Runcie”, laè ambientata negli Anni 50 nella contea del Cambridgeshire, in un...