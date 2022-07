Grande incendio a Roma | evacuati due palazzi | «Situazione drammatica | chiudete le finestre» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 9 luglio 2022)laa causa del vastissimoscoppiato nella zona di via Casilina. Divampato attorno alle 17:00, il rogo ha interessato diverse zone e più autodemolitori di via Palmiro Togliatti. Al momento, sono stati evacuate due abitazioni di Torrespaccata, in via Fadda, a seguito del propagarsi delle fiamme in un tendone su uno dei balconi. «Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria», ha riferito il presidente del V municipio di, Mauro Caliste, che ha invitato i cittadini a chiudere lee a mettere le mascherine nelle strade interessate dal fumo. La nube è visibile in tutto il quadrante est della Capitale. Diversi i cittadini che stanno diffondendo le foto, in particolare da ...