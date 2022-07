Grande gioia per Emanuel Caserio | Il ritorno è deciso: appuntamento fissato (Di sabato 9 luglio 2022) L’attore de Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio può finalmente esultare dopo mesi di Grande attesa: il suo ritorno è stato deciso L’attore Emanuel Caserio (screenshot RaiPlay)Manca sempre meno al via di una nuova stagione della soap opera de Il Paradiso delle Signore. L’amatissimo sceneggiato televisivo italiano tornerà a far compagnia al pubblico nella sua versione daily. Un settimo appuntamento attesissimo così come sono attesi gli attori protagonisti. In queste settimane tutti sono anche tornati a lavoro sul set per dare il via alle riprese dei nuovi appuntamenti. Tante le conferme e tra queste quelle degli attori Emanuel Caserio, interprete di Salvatore Amato, Alessandro Tersigni, che presta il volto a ... Leggi su direttanews (Di sabato 9 luglio 2022) L’attore de Il Paradiso delle Signore,può finalmente esultare dopo mesi diattesa: il suoè statoL’attore(screenshot RaiPlay)Manca sempre meno al via di una nuova stagione della soap opera de Il Paradiso delle Signore. L’amatissimo sceneggiato televisivo italiano tornerà a far compagnia al pubblico nella sua versione daily. Un settimoattesissimo così come sono attesi gli attori protagonisti. In queste settimane tutti sono anche tornati a lavoro sul set per dare il via alle riprese dei nuovi appuntamenti. Tante le conferme e tra queste quelle degli attori, interprete di Salvatore Amato, Alessandro Tersigni, che presta il volto a ...

